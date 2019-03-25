Онлайн-трансляция Люксембург - Украина: Евро-2020, отборочный турнир, 2-й тур

В Люксембурге проходит матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.

Сегодня в Люксембурге проходит матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020, в котором сборная Украины на выезде сыграет с командой Люксембурга.

Вопреки ожиданиям многих, сборная Люксембурга подходит к этому поединку в ранге лидера группы В квалификации. В первом туре люксембуржцы обыграли на своем поле Литву - 2:1, завоевав три очка. Напомним, что в центральной игре первого тура Португалия - Украина была зафиксирована ничья - 0:0.

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Поединок с Люксембургом будет вторым из двух мартовских игр команды Андрея Шевченко. После этого национальная команда соберется лишь в начале июня. Хотелось бы, чтобы к тому времени украинцы утвердились в статусе лидера своей группы, а для этого необходимо побеждать 87-ю команду рейтинга ФИФА Люксембург.

Не должны помешать в этом "сине-желтым" и определенные кадровые трудности. Так, из-за повреждений не смогут сыграть сегодня полузащитник сборной Украины Марлос и форвард Артем Кравец.

Матч Люксембург - Украина на отечественном ТВ покажут общенациональный телеканал "Украина" и специализированный кабельный "Футбол-1".

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.