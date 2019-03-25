Онлайн-трансляция Люксембург - Украина - 0:0: Евро-2020, отборочный турнир, 2-й тур

В Люксембурге проходит матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.

Сегодня в Люксембурге проходит матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020, в котором сборная Украины на выезде сыграет с командой Люксембурга.

Вопреки ожиданиям многих, сборная Люксембурга подходит к этому поединку в ранге лидера группы В квалификации. В первом туре люксембуржцы обыграли на своем поле Литву - 2:1, завоевав три очка. Напомним, что в центральной игре первого тура Португалия - Украина была зафиксирована ничья - 0:0.

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Поединок с Люксембургом будет вторым из двух мартовских игр команды Андрея Шевченко. После этого национальная команда соберется лишь в начале июня. Хотелось бы, чтобы к тому времени украинцы утвердились в статусе лидера своей группы, а для этого необходимо побеждать 87-ю команду рейтинга ФИФА Люксембург.

Не должны помешать в этом "сине-желтым" и определенные кадровые трудности. Так, из-за повреждений не смогут сыграть сегодня полузащитник сборной Украины Марлос и форвард Артем Кравец.

Матч Люксембург - Украина на отечественном ТВ покажут общенациональный телеканал "Украина" и специализированный кабельный "Футбол-1".

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Бурда, Бутко, Малиновский, Безус, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Мораес.

Запасные: Бойко, Лунин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Шабанов, Буяльский, Сидорчук, Яремчук, Болбат, Караваев.

Люксембург: Морис, Шано, Мальже ,Родригес, К. Мартинс, В. Тилль, Карлсон, О. Тилль, Баррейру Мартинш, Янс, Тюрпель.

Запасные: Шон, Т. Кипс ,Махмутович, Бонерт, Жерсон, да Мота, Бенси, Синани, Мутш, Йениш, Скендерович.

Команды выходят на поле. Звучат национальные гимны Украины и Люксембурга.

Обращает на себя внимание присутствие в стартовом составе сборной Украины Романа Безуса и Жуниора Мораеса. Первый проведет игру за национальную команду после очень большого перерыва, а экс-бразилец Мораес, получивший украинское гражданство буквально на прошлой неделе, впервые попал в стартовый состав команды Шевченко.

Арбитр матча - Маттиас Гестраниус из Финляндии.

Все готово к началу матча.

Звучит стартовый свисток.

1. Сборная Украины развела мяч с центра поля.

2. Уже в конце первой минуты момент у Мораеса, который откликнулся на навес с правого фланга, но удар головой получился очень неточным.

3. Зинченко нарушил правила у ворот соперника.

6. Хозяева разыграли штрафной у наших ворот, но подача во владения Пятова не оказалась чем-то опасным для нашей обороны.