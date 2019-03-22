Онлайн-трансляция, Португалия - Украина: Евро-2020, отборочный турнир, 1-й тур
Сегодня в Лиссабоне проходит матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором сборная Украины на выезде сыграет с командой Португалии.
Команды начинают борьбу в групповом этапе из пяти сборных, сообщает официальный сайт соревнований.
Команды сыграют 2-круговой турнир, по 8 матчей. Лучшие две команды из каждой группы попадут в число участников Евро-2020. Помимо Португалии, соперниками сборной Украины будут команды Люксембурга, Сербии и Литвы.
Матч с командой Португалии будет первым из двух мартовских игр команды Андрея Шевченко. Спустя три дня, 25 марта, украинцы на выезде сыграют с командой Люксембурга.
Матч Португалия - Украина на отечественном ТВ покажут общенациональный телеканал Украина и специализированный кабельный ФУтбол-1.
Начало матча в 21.45 по киевскому времени.