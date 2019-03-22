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Онлайн-трансляция, Португалия - Украина: Евро-2020, отборочный турнир, 1-й тур

13:00, 22 марта 2019
Футбол
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Сборные Украины и Португалии начнут матч в Лиссабоне в 21.45 по киевскому времени / twitter.com/ffukraine

Сегодня в Лиссабоне проходит матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором сборная Украины на выезде сыграет с командой Португалии.

Команды начинают борьбу в групповом этапе из пяти сборных, сообщает официальный сайт соревнований

Команды сыграют 2-круговой турнир, по 8 матчей. Лучшие две команды из каждой группы попадут в число участников Евро-2020. Помимо Португалии, соперниками сборной Украины будут команды Люксембурга, Сербии и Литвы. 

Матч с командой Португалии будет первым из двух мартовских игр команды Андрея Шевченко. Спустя три дня, 25 марта, украинцы на выезде сыграют с командой Люксембурга.

Матч Португалия - Украина на отечественном ТВ покажут общенациональный телеканал Украина и специализированный кабельный ФУтбол-1.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

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Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020
Теги: #футбол#сборная Украины#Андрей Шевченко#Евро-2020 квалификация