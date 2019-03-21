Тайсон, Цыганков и еще 6 игроков претендуют на звание лучшего футболиста февраля и марта в УПЛ

В числе номинантов по традиции восемь футболистов.

Украинская Премьер-лига начала голосование за лучшего игрока февраля и марта.

В числе номинантов по традиции восемь футболистов. Среди них те, кто признавался лучшими в туре – Марьян Швед («Карпаты»), Александр Караваев («Заря»), Виктор Коваленко («Шахтер») и Виктор Цыганков («Динамо»). Также в голосовании участвуют Александр Бандура («Львов»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»), Тайсон («Шахтер») и Александр Пихаленок («Мариуполь»).

Проголосовать за лучшего игрока месяца можно на сайте Премьер-лиги.