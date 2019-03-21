Тайсон, Цыганков и еще 6 игроков претендуют на звание лучшего футболиста февраля и марта в УПЛ
13:08, 21 марта 2019Футбол
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В числе номинантов по традиции восемь футболистов.
upl.ua
Украинская Премьер-лига начала голосование за лучшего игрока февраля и марта.
В числе номинантов по традиции восемь футболистов. Среди них те, кто признавался лучшими в туре – Марьян Швед («Карпаты»), Александр Караваев («Заря»), Виктор Коваленко («Шахтер») и Виктор Цыганков («Динамо»). Также в голосовании участвуют Александр Бандура («Львов»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»), Тайсон («Шахтер») и Александр Пихаленок («Мариуполь»).
Проголосовать за лучшего игрока месяца можно на сайте Премьер-лиги.
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