PlaySeek стал лучшим стартапом акселератора спортивных проектов Шахтера и HYPE

Проект PlaySeek – инструмент, который станет мотивировать вести здоровый образ жизни, поощрять занятия спортом, делая людей членами крупнейшего спортивного сообщества в мире, организовывая для участников турниры и чемпионаты.

В отеле «Опера» состоялся финал акселератора спортивных проектов, организованный футбольным клубом «Шахтер» в партнерстве с HYPE Sports Innovation

Изначально из более чем 100 претендентов были отобраны 22 участника, презентовавшие свои проекты осенью. 10 самых интересных стартапов из Украины, США, Канады, Казахстана и Беларуси прошли во второй этап, а их авторы в течение четырех месяцев обучались по специальной программе у ведущих мировых спикеров в области спорта и инноваций, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

18 марта 10 финалистов представили обновленные проекты жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры ФК «Шахтер», руководители HYPE Sports Innovation, а также официальный представитель LaLiga Даниэль Серехидо.

Внимательно изучив все стартапы, эксперты выбрали победителей. Приз за самый большой прогресс получил проект PlaySeek – инструмент, который станет мотивировать вести здоровый образ жизни, поощрять занятия спортом, делая людей членами крупнейшего спортивного сообщества в мире, организовывая для участников турниры и чемпионаты.

– Это очень интересный и полезный опыт, ведь не каждый день удается пообщаться с такими лидерами индустрии, как представители УЕФА, Nike, Reebok, Adidas и других мировых спортивных брендов! Презентации, семинары, практикумы были каждую неделю, что помогло нам сделать проект еще лучше и сильнее, – делится впечатлениями автор PlaySeek Илья Мясников.

Лучшим стартапом программы стал проект HeartIn, который предлагает новый подход к процессу анализа данных о состоянии здоровья спортсмена

А вот лучшим стартапом программы стал проект HeartIn, который предлагает новый подход к процессу анализа данных о состоянии здоровья спортсмена. Обычная с виду футболка без проводов и других лишних элементов умеет собирать данные и делать прогнозы о здоровье пользователей. Этим продуктом уже заинтересовались в ФК «Шахтер» и предложили компании вариант для сотрудничества.

– Участие в акселераторе не только помогло улучшить продукт, но и дало шанс раскрыться в спортивной индустрии, поработать вместе с ФК «Шахтер», – рассказывает представитель HeartIn Алексей Левенко. – Идея проекта состоит в том, чтобы на всех игроках во время тренировок были надеты наши футболки, которые станут следить за сердечным ритмом при различных нагрузках. Таким образом можно определить, какой режим подходит каждому конкретному футболисту, и понять, у кого есть предрасположенность к сердечным заболеваниям, чтобы вовремя их предотвратить.

Еще три стартапа получат пилотную версию сотрудничества с «Шахтером»:

- программа FastServe, позволяющая на стадионе во время матча доставить еду и напитки курьером прямо в руки зрителю;

- социальная платформа для болельщиков FanBuster с точной и актуальной информацией о деятельности клуба, акциях, мероприятиях и другом;

- блокчейн-платформа SportsD2, где клубы и спортсмены могут сотрудничать напрямую.

Совместный с футбольным клубом «Шахтер» акселератор оказался уникальным в этом смысле событием. Мы постарались собрать лучшие, самые интересные проекты из разных стран, организовали для участников очень важный буткемп, а затем провели 16-недельную программу акселерации с топовыми спикерами в мире спорта

– В Украине огромный инновационный потенциал, который нужно лишь направить в верное русло и дать возможность развиваться, приносить результат. Совместный с футбольным клубом «Шахтер» акселератор оказался уникальным в этом смысле событием. Мы постарались собрать лучшие, самые интересные проекты из разных стран, организовали для участников очень важный буткемп, а затем провели 16-недельную программу акселерации с топовыми спикерами в мире спорта, – подводит итоги программы представитель HYPE Sports Innovation Нир Бен Лави. – За это время все 10 стартапов невероятно выросли и вышли на совершенно новый уровень. Огромную роль в этом сыграло желание ФК «Шахтер» развивать спортивные технологии в Украине. Теперь четыре стартапа смогут опробовать свои решения на базе клуба, что невероятно важно, потому что после успешного сотрудничества с таким великим клубом этим проектам будут открыты двери по всей спортивной Европе.

Победитель программы получит место на крупнейшей выставке спортивных стартапов во время женского чемпионата мира по футболу в Лионе (Франция). Отдельно отметили самого молодого участника акселератора проектов 15-летнего Михаила Телешко, который представил устройство для автоматического определения офсайда. Он получил от HYPE Sports Innovation 50 часов менторских сессий с лучшими спикерами в мире спорта.