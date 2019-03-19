Шевченко и игроки сборной Украины Шевченко исполнили мечту безногого мальчика из Казахстана
Накануне открытой тренировки сборной Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве произошел трогательным эпизод. Члены национальной команды встретились с безногим мальчиком из Казахстана Али Турганбековым.
Сначала ребенок повидался с обладателем Золотого мяча-2004 Андреем Шевченко. Наставник сборной Украины провел 10-летнего парнишку на поле и сделал с ним памятное фото.
Сбылась очередная мечта Али! Встреча с обладателем Золотого мяча и победителем Лиги Чемпионов в составе Итальянского Милана Андреем Шевченко. @andriyshevchenko огромная Вам благодарность за встречу за исполнение мечты. Я безумно рад и счастлив! @f.c.kairat @kairat4 большое спасибо что помогли мне добраться до Шевы!!! Вы ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!! 👍👍👍🕺🕺🕺🎊🎊🎉🎉🎉⚽️⚽️⚽️⚽️🏆🏆💪💪✊✊🤗🙏
Помимо этого, Али сыграл в футбол с полузащитником сборной Александром Зинченко: несмотря на то, что у ребенка от рождения нет ног, он отлично отдает передачи руками и головой.
Также Али получил от футбольных звезд автографы и памятные подарки.
"Вы подарили мне самое дорогое: минуты счастья и радости, яркие незабываемые впечатления. Спасибо большое за ваше внимание! Я безумно рад! Мы классно поиграли, у вас отличная техника, я тоже так хочу", – написал Али в Instagram.
Ранее Али встречался с Диего Марадоной и Неймаром.
Напомним, в матче квалификации Евро-2020 сборная Украины 22 марта сыграет с Португалией.