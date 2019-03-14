Челси отвозило Динамо: киевляне потерпели самое крупное домашнее поражение в еврокубках

Хет-трик Оливье Жиру, голы Маркуса Алонсо и Хадсона-Одои повергли в шок "Олимпийский" и установили печальный антирекорд динамовского клуба.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, котором лондонский "Челси" одержал более чем убедительную победу над киевским "Динамо" со счетом 5:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч собрал одну из самых больших аудиторий в Киеве за последние годы - увидеть игру воочию пришли 64 830 болельщиков. Мало кто рассчитывал на то, что "Динамо" сумеет отыграться после поражения недельной давности в Лондоне со счетом 0:3. Истинные преданные поклонники "бело-синих" ожидали увидеть в исполнении хозяев проявления того самого динамовского характера, который многие годы, а то и десятилетия был визитной карточкой команды с берегов Днепра.

Однако надежды не подтвердились, и футболисты лондонского гранда жестко прошлись по амбициям вице-чемпонов Украины.

Первая же атака "Челси" на 5-й минуте завершилась угловым, который гости воплотили в гол - отличился Жиру. Пропущенный мяч еще больше сковал футболистов "Динамо", котрые полностью отдали инициативу сопернику. Как следствие, до перерыва украинский клуб пропустил еще дважды: на 33-й минуте вновь отличился Жиру, а на 45-+1-й забил Алонсо. Таким образом, еще до перерыва "Челси" сумел повторить результат первой дуэли...

Казалось, что в начале второго тайма "Динамо" сделает хотя бы какие-то неловкие попытки размочить ворота соперника. Намеки на это были - Гармаш вновь, как и в первом тайме забил из положения вне игры, а Сидорчук с близкого расстояния попал в штангу. Но добиться чего-то большего динамовцам не хватило ни везения, ни класса.

А остаток матча напоминал избиение старшеклассником ученика начальной школы: на 59-й минуте Жиру забил свой третий гол в матче, а на 78-й Хадсон-Одои, выйдя один на один с голкипером киевлян Бойко, сделал цифры на табло и вовсе убийственными - 0:5.

Это самое крупное домашнее поражение киевского "Динамо" за всю его долгую еврокубковую историю. До этого начиная с 1965 года киевский клуб проигрывал у себя дома в худшем случае с разницей в три мяча...