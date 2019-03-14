Онлайн-трансляция: Динамо - Челси - 0:3: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

В Киеве проходит матч второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский проходит матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимает лондонский "Челси".

Первая игра в Лондоне неделю назад завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Таким образом, в ответной игре киевлянам необходимо побеждать с разницей в 4 мяча и более. При повторении результата первой игры (3:0 в пользу хозяев поля) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти, сообщает официальный сайт турнира.

На самом деле киевлянам важно показать, прежде всего, красивую качественную игру и порадовать болельщиков достойным результатом. Разумеется в победу с крупным счетом практически никто не верит, а вот сыграть вничью или обыграть Челси хотя бы с минимальным счетом на своем поле - вполне посильная задача.

Матч Динамо - Челси начнется в 19.55.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 71. Бойко, 16. Миколенко, 26. Бурда, 44. Кадар, 94. Кенджёра, 5. Сидорчук, 8. Шепелев В., 15. Цыганков, 17. Сидклей, 19. Гармаш, 10. Шапаренко

Запасные: 1. Бущан, 30. Шабанов, 45. Смирный, 46. Алибеков, 6. Че Че, 18. Андриевский, 20. Витор Буэно

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 3. Алонсо М., 21. Дзаппакоста, 27. Кристенсен А., 7. Канте, 12. Лофтус-Чик, 17. Ковачич, 70. Хадсон-Одои, 22. Виллиан, 18. Жиру

Запасные: 13. Кабальеро, 28. Аспиликуэта, 30. Луис Д., 5. Жоржиньо, 8. Баркли, 10. Азар Э., 11. Педро

Матч начался!

1. Игроки Челси развели мяч с центра поля и сразу же пошли в атаку.

3. Подача штрафного с угла поля Цыганкова оказалась крайне опасной. Защитник в последний момент выбил мяч на угловой.

4. После розыгрыша углового из выгодной позиции мог пробить Шапаренко, но не попал по мячу.

5. И гол Челси... Оливье Жиру после розыгрыша углового ногой замкнул прострел... 0:1

7. Мда... Вот так вот, в начале матча, уже все окончательно ясно. Теперь остается биться за честь клуба и показать достойный результат в конкретно взятом матче. Про путевку в четвертьфинал речи уже не идет...

10. Челси продолжает атаковать, но массированная оборона Динамо действует четко. Наиболее активный в составе лондонцев Виллиан.

12. Жиру пробил еще раз после розыгрыша углового, теперь головой - Бойко на месте.

16. Опасная атака могла получиться у киевлян, но Цыганков поспешил и отдал мяч в штрафную площадь, когда там были только игроки Челси.

17. В ответной атаке лондонцев навес с угла поля в штрафную пришелся точно в руки вратарю киевлян Бойко.

21. ГОЛ забивает Гармаш, но из явного положения вне игры... 0:1 по-прежнему.

22. Штрафной зарабатывают киевляне в очень опасной позиции... Сидклея сбили.

23. Цыганков дважды пробил с точки исполнения штрафного - сначала в сетку, потом - в одиночно стоявшего игрока лондонцев в своей штрафной.

26. Блестящий проход Конте по флангу завершился навесом Жиру с угла штрафной площадки - мяч попал к защитникам Динамо. Очень опасный момент.

31. Один из немногих моментов киевлян прерывается из-за Сидклея, который оказался в положении вне игры.

33. И еще один гол Жиру... Отличный пас из глубины поля от Алонсо и Кадар пропускает Жиру с мячом к пустым воротам - 0:2..

38. Виллиан убеждает судью, что его толкали в спину в опасной близости от штрафной Динамо - судья не ведется на уговоры бразильца.

40. Виллиан подает угловой - Жиру бьет головой - намного выше ворот. Хет-трика пока не будет.

42. Еще один момент у Жиру, который выходил один на один. Мяч ударился в ногу Жиру сзади и отскочил от ноги француза...

45. Виллиан подает очередной угловой, Рюдигер в борьбе с защитником зарабатывает еще один корнер.

45+1. И гол... Маркос Алонсо катнул мяч в пустые ворота после паса с фланга - 0:3.

Перерыв.

Начался второй тайм.

46. Киевляне разводят мяч с центра поля.

48. Миколенко получает травму в столкновении в центре поля. Пауза в игре.В кровь разбил скулу игроку Динамо Оливье Жиру.