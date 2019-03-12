цей матеріал доступний українською

Хет-трик Роналду вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов, Ман Сити уничтожил Шальке

23:58, 12 марта 2019
Футбол
179 0
Хет-рик Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов / REUTERS

"Ювентус" принимал мадридский "Атлетико" и смог одержать победу с нужным счетом - 3:0, которая не только нивелировало преимущество испанского клуба после первой игры (2:0), но и перевесила чашу весов в сторону "Ювентуса". 

Героем дня стал Криштиану Роналду, который забил все три гола в матче. Вначале португалец отличился на 27-й минуте ударом головой после навеса Бернардески. На 49-й минуте еще один "выстрел" Роналду со второго этажа привел к взятию ворот - при этом в ход пошла система электронной фиксации гола, только с помощью нее арбитр зафиксировал, что мяч пересек линию ворот. 

Решающий эпизод встречи произошел на 86й минуте. Бернардески заработал пенальти в довольно спорном эпизоде, а Роналду хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам. Хет-трик Криштиану позволил "Ювентусу" сделать шикарный камбек и выйти в 1/4 финала!

&quot;Манчестер Сити&quot; - &quot;Шальке&quot; - 7:0 / REUTERS

В параллельном матче "Манчестер Сити" разнес в пух и прах немецкий "Шальке" - 7:0. Дублем в составе "горожан" отметился Агуэро, по голу забили Стерлинг, Сане, Бернарду Силва, Фоден и Габриэл Жезус. Голевую передачу записал в свой актив и украинец Зинченко, который провел на поле все 90 минут. А вот Коноплянка, вышедший в составе "Шальке", вместе со своей командой прекратил борьбу в Лиге чемпионов.   

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Лига чемпионов