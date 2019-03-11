Буду кормить семью, пока не сдохну: украинский форвард Селезнев рассказал, зачем уехал в Россию во время войны

В данный момент футболист выступает за испанскую "Малагу".

Украинский нападающий испанской «Малаги» Евгений Селезнев объяснил, почему в 2016 году он перешел в российскую "Кубань" из "Днепра".

"Два дня оставалось до закрытия трансферного окна. Через полгода заканчивался контракт в «Днепре». После финала Лиги Европы были проблемы с мениском. Не дай Бог что... Все имущество осталось в Крыму и в Донецке. В Киеве мы ничего не покупали тогда еще.

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Правильно сказал Зеленский: торговать можно, а играть и петь нельзя?! Как такое может быть?! А я семью кормил, кормлю и буду кормить до конца своих дней, пока не сдохну. И буду кормить с самого лучшего. Я считаю, это правильно. Так должен поступать нормальный любящий мужчина, муж.

Сегодня мне позвонил человек, который занимается моим домом - пришла за газ, только за газ, квитанция на 103 тысячи гривен в этом месяце. Большой дом? А что, я должен жить в хибаре?! В будке?! Чтобы содержать свою семью в достатке, надо из кожи вон лезть. Я не обманывал страну, не воровал. Я чист перед своей страной. Я иду своим путем", - сказал Селезнев в эфире Youtube-программы «Бомбардир».

33-летний Селезнев выступал за российскую "Кубань" в 2016 году, провел за клуб 10 матчей и забил три гола. В данный момент форвард выступает за испанскую "Малагу".

Как сообщал УНИАН, недавно в российский "Зенит" перешел ведущий защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий.