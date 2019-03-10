Динамо легко обыграло в дерби Арсенал в рамках 21-го тура УПЛ
19:16, 10 марта 2019Футбол
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Дублем отметился полузащитник "бело-синих" Денис Гармаш.
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В матче 21-го тура УПЛ «Динамо» уверенно победило «Арсенал-Киев» (4:0).
На 28-й минуте Денис Гармаш головой замкнул навес с левого фланга.
Сидклей удвоил преимущество «Динамо», пяткой замкнув передачу Миколенко на 37-й минуте. Денис Гармаш сумел оформить дубль на 40-й минуте. В добавленное к первому тайму время Виктор Цыганков реализовал пенальти.
Таким образом, "Динамо" набрало 47 очков и вновь на 7 очков отстает от главного конкурента - "Шахтера".
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