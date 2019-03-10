Соперник Динамо в Лиге Европы Челси на последней минуте избежал поражения от Вулверхэмптона

Лондонский клуб занимает в турнирной таблице 6-е место.

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" сыграл с "Вулверхэмптоном". Поединок завершился вничью - 1:1, сообщает официальный сайт турнира.

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Счёт был открыт на 56-й минуте, отличился Рауль Хименес после паса Диогу Жота. На 92-й минуте лондонский клуб ушёл от поражения благодаря голу Эдена Азара с паса Виллиана.

После матча «Вулверхэмптон», набрав 44 очка, остался на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (57 очков) по-прежнему занимает 6-е место.

Напомним, что «Челси» является соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. На своем поле лондонский клуб обыграл вице-чемпиона Украины со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет 14 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве.