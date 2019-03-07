Онлайн-трансляция, Челси - Динамо - 1:0: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

В Лондоне состоится первая игра команд в рамках 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в паре Челси - Динамо Киев.

Ответная игра пройдет 14 марта в Киеве.

Киевлянам в этом матче необходимо постараться сконцентрироваться на оборонительных действиях и как можно меньше пропустить. Плюс, каждый гол на поле соперника будет очень важен при подведении общего итога двух игр.

Матч в Лондоне начнется в 22.00 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Добрый вечер!

Вашему вниманию представляем стартовые составы команд.

«Челси»: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Давид Луиз, Дзаппакоста, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Педро, Виллиан, Жиру.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Русин

Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

1. Матч начался. С первой минуты футболисты "Челси" перешли на половину поля "Динамо".

3. Первая серьезная опасность у ворот украинского клуба. После розыгрыша углового Виллиан простреливал в штрафную! Мяч застрял в штрафной, но его вынесли все-таки киевляне.

5. Состав "Динамо" обращает на себя внимание тем, что сразу 10 игроков из стартовой 11-ки - украинцы. В "основе" вышел только один легионер - поляк Томаш Кендзера.

6. Ну, и не будем забывать про две значительные потери вице-чемпонов Украины: по разным причинам команда лишилась в Лондоне словенца Вербича и испанца Соля. Последний вынужден будет остаться вне игры до конца сезона из-за травмы плеча.

8. Заброс от Жоржиньо на Педро в штрафную киевлян - Бойко вовремя вышел из ворот.

9. Первая желтая карточка в матче уже на 9-й минуте. Предупреждение Шепелеву.

10. Виллиан со штрафного на ближнюю штангу подавал - динамовцы легко вынесли мяч.

13. Русин заработал штрафной недалеко от владений голкипера "Челси". Хорошая подача со штрафного от Цыганкова, но Миколенко головой пробить не дали.

17. ГОЛ. 1:0. Педро открывает счет.

18. Элегантная комбинация лондонцев в одно касание привела к точному удару Педро после результативного паса пяткой от чемпиона мира Жиру.

21. Еще один убойный момент у Педро! Пробивал с нескольких метров после прострела справа - Бойко поймал мяч!

25. Динамовцы снова не успели проследить за молниеносной перепасовкой футболистов "Челси". Ковачич отдал на Баркли, и вновь довелось демонстрировать реакцию Бойко!

29. "Аристократы" просочились в штрафную "Динамо", и Кендзера очень жестко поставил корпус в борьбе с Педро, и тот рухнул на газон. Основания для пенальти у арбитра были, но свисток промолчал.

33. Шапаренко набрал скорость и в одиночку прошел метров 30. Пас на Кендзеру завершился угловым для "Динамо".

34. Педро партнеры вывели один на один с Бойко, но Денис чудом среагировал!!!

36. Алонсо бил по воротам "Динамо" без помех, но мяч задел туловище (или руку!) кого-то из футболистов "Динамо" и ушел за пределы поля.