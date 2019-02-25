Стаховский поднялся на 15 позиций в рейтинге ATP
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Марселе улучшил свое положение в рейтинге ATP. Украинец совершил прыжок со 141-го места на 126-ю строчку.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Чемпион Марселя грек Стефанос Циципас обновил личный рекорд – стал 11-м.
Рейтинг АТР
1 (1) Новак Джокович (Сербия) - 10955 очков
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 8320
3 (3) Александр Зверев (Германия) - 6475
4 (4) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5085
5 (5) Кевин Андерсон (ЮАР) - 4595
6 (7) Кеи Нисикори (Япония) - 4190
7 (6) Роджер Федерер (Швейцария) - 4100
8 (8) Доминик Тим (Австрия) - 3800
9 (9) Джон Изнер (США) - 3270
10 (10) Марин Чилич (Хорватия) - 3095
126 (141) Сергей Стаховский (Украина) - 454
394 (394) Илья Марченко (Украина) - 36
510 (509) Александр Долгополов (Украина) - 10