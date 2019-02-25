Торонто проиграл Орландо, Денвер разгромил Клипперс в НБА

"Нью-Йорк" обыграл в родных стенах Сан-Антонио".

Накануне состоялись три игры в рамках регулярного чемпионата НБА. "Нью-Йорк" обыграл в родных стенах Сан-Антонио", "Орландо" на выезде сломил сопротивление "Торонто", а "Денвер" оказался сильнее гостей из "Клипперс". Об этом сообщает официальный сайт турнира. Торонто – Орландо 98:113 (15:25, 35:28, 21:27, 27:33) Торонто: Лоури - 19, Марк Газоль - 16, Ибака - 14, Грин - 10, Микс - 10, Сиакам - 10, Маккоу - 8, Лин - 6, Ануноби - 5. Орландо: Росс - 28, Вучевич - 23, Айзек - 16, Огастин - 12, Фурнье - 11, Гордон - 7, Грант - 7, Ивунду - 5, Берч - 4. Денвер – Клипперс 123:96 (34:27, 30:29, 33:21, 26:19) Денвер:: Йокич - 22, Миллсэп - 21, Маррей - 16, Харрис - 14, Моррис - 12, Томас - 10, Пламли - 9, Бисли - 8, Крэйг - 5, Бартон - 3, Вандербилт - 2, Эрнангомес - 1. Клипперс: Л. Уильямс - 24, Галлинари - 19, Грин - 13, Харрелл - 8, Шамет - 8, Зубац - 8, Мотли - 5, Темпл - 4, Уоллес - 2, Робинсон - 2, Беверли - 2, Гилджис-Александер - 1. Нью-Йорк – Сан-Антонио 130:118 (30:26, 32:27, 34:30, 36:35) Нью-Йорк: Дотсон - 27, Мудиэй - 19, Смит - 19, Нокс - 19, Томас - 16, Робинсон - 15, Трир - 9, Дженкинс - 3, Вонле - 3. Сан-Антонио:: Дерозан - 32, Олдридж - 18, Форбс - 15, Пёлтль - 12, Гэй - 10, Миллз - 8, Белинелли - 8, Пондекстер - 7, Каннингем - 4, Дав. Бертанс - 4.

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