Игрок сборной Украины Караваев пропустил между наг от обладателя "Золотого мяча" (видео)

В качестве наказания Караваеву пришлось читать стихотворение, стоя на стуле.

Александр Караваев накануне первых сборов национальной команды дал уроки футбола детям и принял участие в челлендже на скорость. И проиграл.

Его на долю секунды превзошел ведущий программы Футбик Роман Дяченко. В качестве наказания Караваеву пришлось читать стихотворение, стоя на стуле.

- Директор филиала Барселоны Жорди Гракатост сказал, что даже за роковую ошибку ребенка в игре не стоит публично его наказывать. А у нас не так?

- У нас не так. У нас, наверное, эмоциональные люди все, настолько, что не могут перетерпеть, передержать, дать еще шанс ребенку, хотят постоянно от него всего и сразу. Я тоже заметил, что европейский подход совсем другой. В детских академиях там тренеры детям говорят делать ошибки постоянно. Они должны научиться понимать то, что от них требуют, а тут без ошибок никак.

- В детстве во дворе тебя часто назначали капитаном? Или ты не любил капитанство?

- Я во дворе был самый молодой, все ребята были года на три-четыре старше, так что там нет. А вот когда уже пошел в секцию и стал играть по своему возрасту, то уже выделялся, и назначали капитаном.

- Тебе на одной из тренировок сборной Шевченко пробросил грань ног. Помнишь?

- После такого у меня даже гордость) Ну Конопа меня сразу убил, два дня точно он меня травил, а это только одно «между», еще второе не сняли, там два было, тоже Николай Васильков снимал, думаю. Травили-травили, но я уже в конце говорю, это же не грех получить «между» от игрока, который получал Золотого Мяча! У нас Ярмоленко в этом специалист, Селезнев, если он вызван, тоже спец. Зинченко всегда с Колей Матвиенко могут прокинуть.