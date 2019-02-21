Онлайн-трансляция, Динамо - Олимпиакос: Лига Европы, 1/16 финала

В Киеве Динамо попытается продолжить путь во втором по значимости еврокубке.

В Киеве на НСК Олимпийский сегодня вечером состоится матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором Динамо примет греческий Олимпиакос из Пирея.

Первая игра неделю назад состоялась в Пирее и завершилась вничью - 2:2.

Таким образом, Динамо сегодня устроит ничья (0:0 или 1:1) и, разумеется, победа с любым счетом. При повторении результата первой игры будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. При любом другом раскладе далее проходит греческая команда.

Матч Динамо - Олимпиакос начнется в 22.00.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.