Онлайн-трансляция, Шахтер - Айнтрахт: Лига Европы - 1:1, 1/16 финала, первый матч
Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" проходит матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в паре "Шахтер" (Донецк) - "Айнтрахт" (Франкфурт).
Это будет первый из двух матчей команд на данном этапе соревнований. Ровно через неделю во Франкфурте состоится ответная игра.
Шахтеру крайне необходимо создать себе солидное преимущество перед ответным матчем. А это значит - нужно забивать много голов и нужна поддержка болельщиков.
Начало игры на ОСК "Металлист" - в 22.00.
ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.
Добрый вечер!
Мы начинаем...
Стали известны стартовые составы команд:
Шахтер: 30. Пятов, 2. Бутко, 4. Кривцов, 5. Хочолава, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 74. Коваленко Вик., 21. Алан Патрик, 11. Марлос, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес
Запасные: 68. Трубин, 22. Матвиенко Н., 17. Малышев, 27. Майкон Барберан, 50. Болбат, 8. Кайоде, 19. Соломон
А.Франкфурт: 31. Трапп, 2. Ндика, 24. да Коста, 13. Хинтереггер, 5. Фернандес Ж., 11. Гачинович, 17. Роде, 20. Хасебе, 4. Ребич, 8. Йович Л., 10. Костич
Запасные: 1. Реннов, 3. Фалетт, 15. Виллемс, 23. Русс, 6. де Гузман, 9. Алле, 39. Пасьенсия
Матч начался!
1. Немцы развели мяч с центра поля.
4. Шахтер пытается атаковать, но пока из этого мало что получается. Но, инициатива за горняками.
6. Предупреждение Степаненко - грубая игра против Ребича.
8. И гол... Хинтерегер после подачи штрафного головой пробил в сторону ворот - Пятов вместе с мячом влетел в ворота.
9. Пенальти!!! Буквально в следующей атаке Мораес заработал 11-метровый.
10. ГОООООООЛЛЛЛЛ!!! Марлосм ударил не очень удачно, но мяч от руки вратаря все-таки влетел в ворота. 1:1
11, Удаление Степаненко - грубая игра против Роде.
12. Фонсека бурно обсуждает эпизод с удалением Степаненко с арбитром.
13. Начало матча выдалось слишком бурным..
14. Опасный штрафной для немцев - Костич бьет выше перекладины..
18. Опасный шщтрафной для Шахтера зарабатывает Жуниор Мораес. Предупреждение Фернандешу - грубая игра.
20. Подача штрафного - Трапп кулаками выбивает мяч.
24. И еще одна опаснейшая атака немцев - Йович бил с убойной позиции, чуть выше ворот.
26. Теперь Ребич убежал от защитников горняков и пробил - мимо.
27. Большое преимущество имеют немцы в эти минуты, Атака следует за атакой.
34. Гачинович зарабатывает угловой для своей команды.
35. В этот раз немцам не удалось создать ничего опасного - мяч попадает в руки Пятову.
37. Ребич навешивает в штрафную на Йовича - мыя пролетает над штрафной площадкой Шахтера и уходит в аут.
41. Гачинович бьет по воротам - Пятов отбивает одной рукой мяч на угловой
42. Три угловых подряд подал Айнтрахт - хозяева поляч отбились.
45. Арбитр добавил 2 минуты к основному времени первого тайма.
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