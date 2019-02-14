Онлайн-трансляция, Олимпиакос - Динамо: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
18:00, 14 февраля 2019Футбол
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Сегодня в Пирее проходит первый матч плей-офф Лиги Европы.
Динамо проводит матч плей-офф Лиги Европы в Греции / fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в Пирее (Греция) проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" будет противостоять греческому "Олимпиакосу" из Пирей.
Это будет первый из двух матчей на этой стадии соревнований. Ответная и решающая игра пройдет через неделю в Киеве.
Матч против греческой команды станет первой официальной игрой для команды Александра Хацкевича в 2019-м году. Начало игры - в 19.55 по киевскому времени.
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