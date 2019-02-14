Онлайн-трансляция, Олимпиакос - Динамо: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Сегодня в Пирее проходит первый матч плей-офф Лиги Европы.

Сегодня в Пирее (Греция) проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" будет противостоять греческому "Олимпиакосу" из Пирей.

Это будет первый из двух матчей на этой стадии соревнований. Ответная и решающая игра пройдет через неделю в Киеве.

Матч против греческой команды станет первой официальной игрой для команды Александра Хацкевича в 2019-м году. Начало игры - в 19.55 по киевскому времени.