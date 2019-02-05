В шляпе и на красных костылях: Неймар устроил грандиозную вечеринку к своему дню рождения (видео)

Футболисту исполнилось 27 лет.

Звездный форвард французского ПСЖ Неймар устроил безумную вечеринку в честь своего 27-го дня рождения.

Читайте такжеЗаменить Неймара в ПСЖ в последний день трансферного окна может экс-игрок Шахтера

Торжественное мероприятие состоялось в одном из заведений Елисейских полей - центральной улице Парижа. Неймар праздновал в кругу семьи, одноклубников и знаменитостей. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Esporte Interativo.

Все гости на вечеринке были одеты в стильное красное одеяние, согласно красочному дресс-коду, который придумал именинник. Интересно, что сам бразилец из-за травмы был на костылях красного цвета. Всего на мероприятии присутствовали около 500 гостей.

Кроме футболистов на празднике побывали главный тренер ПСЖ Томас Тухель, диджей Боб Синклер и бразильский певец Уэсли Сафадан.

Игроки парижан Килиан Мбаппе и Дани Алвес вместе с Неймаром роскошно спели и станцевали под популярную латиноамериканскую песню.

Во время торжеств Неймар признался, что подумывал отменить вечеринку из-за серьезной травмы, которую он получил в матче Кубка Франции против "Страсбура".

"Спортсмены понимают, как мне сложно сейчас быть с костылями, но все вы помогаете мне оставаться сильным. Я снова почувствовал себя счастливым, когда увидел вас. Спасибо моим лучшим друзьям, семье, партнерам по команде", - заявил Неймар.

Напомним, из-за перелома плюсневой кости Неймар пропустит около 10 недель и точно не сыграет в обоих поединках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".