НАПК признало Павелко виновным в совершении ряда коррупционных правонарушений

Агентство установило ряд отягчающих обстоятельств в фактическом выделении Павелко самому себе 640 млн гривен бюджетных средств.

Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в суд 13 протоколов, доказывающих совершение главой бюджетного комитета ВР Андреем Павелко ряда коррупционных правонарушений.

Об этом сообщает «Наш Киев», публикуя соответствующий документ, в соответствии с которым, НАПК установило 12 случаев совершения Павелко действий в условиях реального конфликта интересов - как главы бюджетного комитета и нардепа при выделении из Госбюджета 640 млн гривен на лоббированное им строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах в 2017/18 гг.

Так, подчеркивая явственное противоречие между личным интересом Павелко как президента Федерации футбола Украины и его полномочиями главы бюджетного комитета ВР и нардепа, НАПК акцентирует: это прямо повлияло на принятие им решения о выделении этих средств.

Более того, Агентство установило ряд отягчающих обстоятельств в фактическом выделении Павелко самому себе 640 млн гривен бюджетных средств: инициирование выделения конкретной суммы бюджетных средств по запросу возглавляемой им же Федерации футбола Украины; закупку за бюджетные деньги покрытия, произведенного дочерним предприятием ФФУ (завод «ФФУ Продакшн» - ред.).

Кроме того, НАПК обвиняет Павелко также в незаконном вхождении в состав совета директоров прибыльной компании UEFA Events SA – в противоречии с законодательством, строго запрещающему народным депутатам каким-либо образом руководить бизнесом.