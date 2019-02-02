Шахтер усилил оборону 19-летним Валерием Бондарем

Травмы игроков основной команды вынудили горняков прибегнуть к помощи дублера.

Из-за травм центральных защитников Валерия Бондаренко и Ивана Ордеца к работе с первой командой привлечен футболист молодежного состава Валерий Бондарь.

В свою очередь, Михаил Мудрик отправился в расположение дубля, сообщает официальный сайт горняков.

Накануне, 1 февраля, солнечная погода вернулась на южное побережье Средиземного моря. Практически весь день температура воздуха держалась выше 15 градусов тепла.

После двух непростых матчей, которые команда провела вчера, наставник «Шахтера» Паулу Фонсека предоставил игрокам свободное время до обеда. А вот вечерняя сессия была непродолжительной. «Горняки» занимались в двух группах пробежками и фитнесом.

В текущем сезоне Бондарь сыграл 3 матча за молодежную команду Шахтера в Юношеской Лиге чемпионов, отметившись одной голевой передачей.

Следующий товарищеский матч на сборе в Белеке Шахтер проведет 3 февраля против сербского Партизана.