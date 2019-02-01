Олимпиакос распродал все билеты на домашний матч с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы

11:17, 01 февраля 2019
Футбол
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Матч Динамо в Лиге Европы вызывает большой ажиотаж  / uefa.com

Стадион Караискакис, домашняя арена греческого гранда, вмещает 32 тысячи зрителей. Матч в Греции состоится в четверг, 14 февраля. сообщает SportArena.

Ранее существовала вероятность того, что первый матч может пройти без зрителей из-за поведения фанатов Олимпиакоса, но УЕФА лишь условно дисквалифицировал домашнюю арену греков.

В январе Олимпиакос усилился нападающим Франко Сольдано, защитниками Уссейну Ба и Авраамом Пападопулосом, вингером Жилом Диашем и вратарем Юрием Лодыгиным.

В продаже уже находятся билеты на киевский матч, их цена стартует с 50 гривен. На НСК Олимпийский игра пройдет в четверг, 21 февраля.

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#Динамо Киев