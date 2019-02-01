Олимпиакос распродал все билеты на домашний матч с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы

Игра с участием киевлян вызвала большой ажиотаж в Пирее.

Греческий Олимпиакос сообщил о том, что на домашний матч с киевским Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы были распроданы все билеты.

Стадион Караискакис, домашняя арена греческого гранда, вмещает 32 тысячи зрителей. Матч в Греции состоится в четверг, 14 февраля. сообщает SportArena.

Ранее существовала вероятность того, что первый матч может пройти без зрителей из-за поведения фанатов Олимпиакоса, но УЕФА лишь условно дисквалифицировал домашнюю арену греков.

В январе Олимпиакос усилился нападающим Франко Сольдано, защитниками Уссейну Ба и Авраамом Пападопулосом, вингером Жилом Диашем и вратарем Юрием Лодыгиным.

В продаже уже находятся билеты на киевский матч, их цена стартует с 50 гривен. На НСК Олимпийский игра пройдет в четверг, 21 февраля.