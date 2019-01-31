Гол на 90-й минуте и решающий пенальти: украинец Безус вывел Гент в финал Кубка Бельгии (видео)

Бельгийская пресса не жалеет комплиментов в адрес украинского футболиста.

Украинский полузащитник Роман Безус вывел "Гент" в финал Кубка Бельгии. Украинец сыграл всего лишь первый матч за свой новый клуб и сумел стать героем своей команды.

Об этом сообщает FootballHub.

"Гент" проводил ответный матч 1/2 финала Кубка Бельгии против "Остенде", и в стартовом составе вышли сразу три украинца: Роман Яремчук, Игорь Пластун и новичок Роман Безус.

После домашней ничьей (2:2) "Генту" необходимо было обязательно забивать на выезде, но первый тайм оказался неудачным - на перерыв футболисты ушли при счете 2:0. Во второй половине игры "Гент" бросил все силы на спасение. На 84-й минуте счет стал 2:1, а на первой из пяти компенсированных минут Роман Безус сказал свое слово. Первый матч в основе - первый гол за "Гент".

Счет 2:2 означал, что команды ждут два экстра-тайма, которые тоже не выявили сильнейшего. Поэтому дело дошло до послематчевых пенальти. Там героем стал голкипер "Гента" Томас Камински и Роман Безус. Вратарь трижды спасал свои ворота, а Безус реализовал решающий пенальти в очень сложный психологический момент...

Таким образом, "Гент" с украинцами - в финале!

Такой результат не мог остаться без внимания бельгийских СМИ. Издание Nieuwsblad вышло с очень оригинальным заголовком - Bezus Christus.

Официальный сайт "Гента" называет героем матча Томаса Камински, но отмечает, что именно Роман Безус подарил болельщикам команды мечту на завоевание Кубка Бельгии. В финале соперником "Гента" будет "Мехелен".