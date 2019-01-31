Слезы тренера: матч во Франции остановили в память о пропавшем футболисте (видео, фото)

Матч чемпионата Франции между «Нантом» и «Сент-Этьеном» приостановили в память о форварде Эмилиано Сале, который, скорее всего, погиб при крушении самолета.

Матч чемпионата Франции между «Нантом» и «Сент-Этьеном» приостановили в память о форварде Эмилиано Сале, который, скорее всего, погиб при крушении самолета, едва уйдя из французского клуба.

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На 9-й минуте (в честь игрового номера Салы) арбитр Франк Шнайдер прервал игру, а фанаты устроили овацию стоя. Наставник «Нанта» Вахид Халилходжич не сдержал слез от нахлынувших эмоций, сообщает Eurosport.

Напомним, аргентинский футболист Эмилиано Сала пропал 22 января при перелете из Нанта в Кардифф через Ла-Манш. Обломки самолета Салы вчера были найдены возле французского побережья.

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