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Моуринью начнет работу на телевидении

10:48, 16 января 2019
Футбол
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Жозе Моуриньо / foxsportsasia.com

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Работу экспертом португалец начнет 17 января, когда будет освещать матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии между Саудовской Аравией и Катаром. А 19 января Моуриньо будет комментировать поединок 23-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Челси", сообщает Isport.

Напомним, 18 декабря прошлого года Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что Моуриньо может отправиться работать в Южную Америку.

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Теги: #Жозе Моуриньо