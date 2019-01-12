Евро-2020: матч отборочного турнира Литва — Украина состоится в Вильнюсе на стадионе ЛФФ

Матч отбора к Евро-2020 Литва — Украина состоится 7 сентября 2019 года в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола (ЛФФ).

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

На соответствующем ресурсе-партнере тамошней федерации уже началась реализация билетов на матч.

Интересно, что все свои домашние игры отборочного турнира Евро-2020 сборная Литвы проведет именно на этой арене.