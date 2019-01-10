Селезнев официально стал игроком испанской Малаги

Спортсмен будет выступать в испанской команде на правах аренды до конца сезона.

Нападающий сборной Украины и турецкого Акхисара Евгений Селезнев подписал контракт с испанской Малагой. Соглашение предусматривает аренду украинца у турецкого клуба сроком до конца сезона, сообщает официальный сайт испанского клуба. По данным испанских СМИ, в случае выхода Малаги из второй по значимости Сегунды в первый дивизион испанского футбола - Ла Лигу - Селезнев останется в клубе до 2021 года.

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