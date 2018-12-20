Шикарный гол футболиста Барселоны признан УЕФА лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов (видео)

В голосовании гол Ракитича опередил точные удары Роналду, Икарди и Дембеле.

Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (4:2) был признан лучшим на групповом этапе турнира.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Хорватский футболист забил гол ударом из-за пределов штрафной площади.

В голосовании Ракитич опередил гол форварда «Интера» Мауро Икарди в игре с «Тоттенхэмом» (2:1), точный удар нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду во встрече с «Манчестер Юнайтед» (1:2) и забитый мяч форварда «Барселоны» Усмана Дембеле в матче «Тоттенхэмом» (1:1).

Напомним, в понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов. "Барселона" в следующем раунде сыграет с "Лионом".