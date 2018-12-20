Элитный авантюрист: Моуриньо заработал на увольнениях в топ-клубах 45,5 миллионов фунтов

Журналисты подсчитали сумму отступных за досрочное расторжение контракта португальца в двух этапах работы в "Челси" и в "Манчестер Юнайтед".

За годы тренерской карьеры, которая проходила в топ-клубах Европы, португальский специалист Жозе Моуриньо получил 45,5 миллионов фунтов отступных, которые полагались ему за досрочное расторжение контракта.

Об этом сообщает FootballHub.

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Так, после окончания своего первого этапа работы в "Челси" и увольнения в сентябре 2007 года Моуриньо получил 18 млн фунтов. Из "Интера" в 2010-м и "Реала" в 2013-м португалец уходил бесплатно. После этого был второй заход Моуриньо в "Челси" и спустя два года - досрочное увольнение (декабрь 2015-го), за которое клуб вынужден был выплатить Жозе 9,5 млн фунтов.

История повторилась спустя три года в "Манчестер Юнайтед". Отступные за досрочный разрыв контракта с "МЮ" составили 18 млн фунтов.

Таким образом, сумма, вырученная Жозе Моуриньо в результате одних лишь увольнений за последние 11 лет составила 45.5 млн фунтов стерлингов.

Как сообщал УНИАН, руководство "Реала" готово вернуть Моуриньо на должность главного тренера и платить ему 20 миллионов евро в год.