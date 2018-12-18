Месси получил пятую рекордную "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру европейских чемпионатов

Лионель опрежает своего извечного противника Криштиану Роналду, у которого 4 подобные награды.

Ассоциация спортивных изданий Европы присудила Золотую бутсу - приз лучшему бомбардиру среди национальных чемпионатов европейских стран - аргентинскому нападающему испанской Барселоны Лионелю Месси. Приз был вручен сегодня днем, сообщается в Twitter испанского издания Marca. 31-летний футболист получил пятую «Золотую бутсу» в карьере, что является рекордом. У главного соперника Месси в мировом футболе - португальца Криштиану Ронапду - четыре подобные награды. В сезоне 2017/18 Месси забил 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании.

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