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Месси получил пятую рекордную "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру европейских чемпионатов

17:34, 18 декабря 2018
Футбол
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Лионель Месси выиграл пятую Золотую бутсу в карьере / twitter.com/marca

Ассоциация спортивных изданий Европы присудила Золотую бутсу - приз лучшему бомбардиру среди национальных чемпионатов европейских стран - аргентинскому нападающему испанской Барселоны Лионелю Месси.

Приз был вручен сегодня днем, сообщается в Twitter испанского издания Marca.  

31-летний футболист получил пятую «Золотую бутсу» в карьере, что является рекордом. У главного соперника Месси в мировом футболе - португальца Криштиану Ронапду - четыре подобные награды.

В сезоне 2017/18 Месси забил 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании.

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Теги: #футбол#Барселона#Золотая бутса#Лионель Месси