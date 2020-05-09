"За правнуков пьяных, зигующую молодежь": Ломаченко извинился перед ветеранами в День победы

Украинский боксер напомнил о подвиге предков.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко поздравил украинцев с Днем победы.

Украинский боксер опубликовал пост на своей странице в Instagram.

Ломаченко опубликовал видео, в котором на фоне фотографии ветерана войны звучат стихи с извинениями перед стариками.

"Простите вы нас, ветераны,

За ныне воскресшую ложь.

Простите за правнуков пьяных,

Зигующую молодежь.

За то, что чернила толпа вас,

Возвысив гнилые мечты.

Что часто оплаченный пафос

Несет вашей славе цветы.

Простите вы нас, ветераны,

За проданные ордена.

Что все побежденные страны

Богаче, чем наша страна.

Простите вы нас, ветераны,

Что память не входит в наш ГОСТ.

За скудную мелочь в карманах

И крошечной пенсии горсть.

Простите, что новые беды

Пронзают, как будто копьем,

Что кто-то посмел сигареты

Подкуривать Вечным огнем.

Простите, что стали чужими

Народы Союза сейчас.

Простите, коль не заслужили,

Мы гордости вашей и вас!".

Также своих подписчиков поздравил Александр Усик. Супертяжеловес ограничился фотографией ветерана и подписью "С Днем победы".

УНИАН ранее сообщал о том, что сеть возмутил очередной религиозный пост Ломаченко.