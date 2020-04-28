Ломаченко и легенды ринга: в Британии создали образ идеального боксера с участием украинца (фото)

Журналисты отметили работу ног украинца.

Журналисты британского издания Sky Sports создали собирательный образ идеального боксера, выбрав лучшие качества звезд бокса настоящего и прошлого.

Частью непобедимой "модели" стал украинец Василий Ломаченко и его работа ног. Также издание отметило защиту Флойда Мэйвезера, джеб Леннокса Льюиса, апперкот Майка Тайсона, выносливость Мухаммеда Али и несколько качеств других знаменитых боксеров.

Свой следующий поединок Ломаченко, владеющий титулами WBC, WBA и WBO в легком весе, должен провести против чемпиона IBF Теофимо Лопеса. Бой был перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что сеть возмутило расистское высказывание темнокожего боксера в адрес Ломаченко.