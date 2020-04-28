Ломаченко и легенды ринга: в Британии создали образ идеального боксера с участием украинца (фото)
20:17, 28 апреля 2020Бокс
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Журналисты отметили работу ног украинца.
Василий Ломаченко / REUTERS
Журналисты британского издания Sky Sports создали собирательный образ идеального боксера, выбрав лучшие качества звезд бокса настоящего и прошлого.
Частью непобедимой "модели" стал украинец Василий Ломаченко и его работа ног. Также издание отметило защиту Флойда Мэйвезера, джеб Леннокса Льюиса, апперкот Майка Тайсона, выносливость Мухаммеда Али и несколько качеств других знаменитых боксеров.
facebook.com/skysportsboxing
Свой следующий поединок Ломаченко, владеющий титулами WBC, WBA и WBO в легком весе, должен провести против чемпиона IBF Теофимо Лопеса. Бой был перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что сеть возмутило расистское высказывание темнокожего боксера в адрес Ломаченко.
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