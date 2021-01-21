Американский боец смешанных единоборств Исаак Вилланова победил бразильца Винисиуса Морейру на турнире UFC в Абу-Даби.
Во втором раунде американец провел бешеную атаку и красиво нокаутировал соперника. Правда, Морейра тоже отвечал достойно, но точнее и проворнее оказался Вилланова. Его попадание в челюсть сопернику стало для того роковым.
Морейра упал и уже встать не смог. Рефери из соображений безопасности прекратил бой, не дав американцу пойти на добивание.
QUEL CROCHET DU DROIT ! 🤯@Hurricane_UFC🌀 place le KO dans le 2ème round ! #UFCFightIsland8pic.twitter.com/xuTyeu13Vr— UFC France 🇫🇷 (@UFCFRA) January 20, 2021
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