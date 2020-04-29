Известный украинский боксер покрасил волосы в цвета национального флага (фото)

Таким образом Иван Редкач поддержал соотечественников.

Украинский боксер Иван Редкач решил порадовать соотечественников "патриотической" прической.

34-летний спортсмен любит красить волосы. На этот раз он использовал цвета флага Украины - синий и желтый. Таким образом он решил поддержать украинцев в период карантина из-за пандемии коронавируса.

"Слава Украине! Всем позитивного настроения в такое нелегкое время", - подписал фото Редкач на своей странице в Instagram.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 по всему миру остановлены и перенесены практически все спортивные мероприятия, в том числе и боксерские поединки.

Как сообщал УНИАН, ранее Редкач нарушил карантин в США и убежал от полицейских.