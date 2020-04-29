Известный украинский боксер покрасил волосы в цвета национального флага (фото)
10:02, 29 апреля 2020Бокс
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Таким образом Иван Редкач поддержал соотечественников.
Редкач часто меняет цвет волос / фото: boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач решил порадовать соотечественников "патриотической" прической.
34-летний спортсмен любит красить волосы. На этот раз он использовал цвета флага Украины - синий и желтый. Таким образом он решил поддержать украинцев в период карантина из-за пандемии коронавируса.
"Слава Украине! Всем позитивного настроения в такое нелегкое время", - подписал фото Редкач на своей странице в Instagram.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 по всему миру остановлены и перенесены практически все спортивные мероприятия, в том числе и боксерские поединки.
Как сообщал УНИАН, ранее Редкач нарушил карантин в США и убежал от полицейских.
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