Бои братьев Кличко вошли в рейтинг лучших в истории бокса (видео)

Лучшим стал поединок Мухаммеда Али.

Три боя с участием легенд украинского бокса Виталия и Владимира Кличко вошли в топ-50 лучших поединков в истории бокса.

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Рейтинг по итогам голосования болельщиков составил портал TheTopTens.com.

22-е место занял бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа в 2017-м году, когда украинец уступил техническим нокаутом в 11-м раунде.

На 34-й строчке оказался бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в 2003-м - тогда украинец уступил техническим нокаутом после шестого раунда. Противостояние Виталия и Дерека Чисоры в 2003-м, когда украинец победил решением судей, заняло 39-е место.

Лучшим поединком в истории стала битва американцев Мухаммеда Али и Джо Фрейзера в 1971-м году. Тогда в Нью-Йорке Али потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере.

Владимир Кличко - Энтони Джошуа

Виталий Кличко - Леннокс Льюис

Виталий Кличко - Дерек Чисора

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Кличко вспомнил решающий момент своей карьеры.