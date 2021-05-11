Кулачный бой между украинским боксером Денисом Беринчиком и экс-бойцом UFC Артемом Лобовым, который был запланирован на 19 июня, перенесен на другую дату.
Поединок пришлось отложить из-за травмы плеча у Беринчика, сообщил украинец в Instagram.
"В спорте я уже 22-й год, и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения", - сказал Беринчик.
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Уже известна новая дата боя - он состоится 27 июля.
Беринчик - Лобов: перед боем
- Денис Беринчик вызвал экс-бойца UFC Артема Лобова на кулачный бой после своей победы в ринге над чилийским боксером.
- Россиянин с ирландским паспортом Лобов ответил украинцу, заявив, что принимает вызов.
- Позже Беринчик продолжил дразнить россиянина, а тот назвал его "Набитым рекордом", намекая на уровень соперников украинца.
- Лобов провел в кулачных боях три поединка - у него две победы при одном поражении. Беринчик ранее в кулачных боях не участвовал.
- В апреле Беринчик и Лобов провели дуэль взглядов.
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