Украинец получил травму, из-за чего бой пришлось отложить.

Кулачный бой между украинским боксером Денисом Беринчиком и экс-бойцом UFC Артемом Лобовым, который был запланирован на 19 июня, перенесен на другую дату.

Поединок пришлось отложить из-за травмы плеча у Беринчика, сообщил украинец в Instagram.

"В спорте я уже 22-й год, и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения", - сказал Беринчик.

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Уже известна новая дата боя - он состоится 27 июля.

Беринчик - Лобов: перед боем

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Автор: Антон Дударь