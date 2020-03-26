"Маску не ношу": Усик рассказал о своем "спортивном карантине" (видео)
Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, как на его образ жизни повлиял карантин в Украине.
Об этом Усик сказал в интервью телеканалу Newsone.
"Никак на мне все эти ограничения не отобразились, я дальше продолжаю тренироваться, я в закрытом помещении - можно сказать, на режимном объекте. У меня утром, в обед и вечером тренировка. Я еще до всего этого уехал и у меня начался свой спортивный карантин. Я просто тружусь и все. В город практически не выезжаю, у меня в тренировочном лагере все есть", - сказал Усик.
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Боксер заявил, что не носит защитную маску, разве что - для красоты:
"Маску не ношу, потому что маска - это разносчик бацилл. Если б они были с вентиляцией... У меня где-то есть маска, но я больше надеваю для красоты, просто, чтобы где-то на заправке скрыть, что это я".
По мнению Усика, вокруг коронавируса "слишком много паники".
"Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь жизни, а не читайте новости, которые вас загружают. Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы не говорим о СПИДе, туберкулезе, авариях, почему мы не говорим, сколько людей умирает от водки? Мы говорим только о том, что от гриппа люди умирают", - сказал боксер.
Как сообщал УНИАН, ранее Усик призвал ходить в храм, несмотря на коронавирус.