"Маску не ношу": Усик рассказал о своем "спортивном карантине" (видео)

Украинский боксер заявил, что карантин в стране никак на нем не отразился.

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, как на его образ жизни повлиял карантин в Украине.

Об этом Усик сказал в интервью телеканалу Newsone.

"Никак на мне все эти ограничения не отобразились, я дальше продолжаю тренироваться, я в закрытом помещении - можно сказать, на режимном объекте. У меня утром, в обед и вечером тренировка. Я еще до всего этого уехал и у меня начался свой спортивный карантин. Я просто тружусь и все. В город практически не выезжаю, у меня в тренировочном лагере все есть", - сказал Усик.

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Боксер заявил, что не носит защитную маску, разве что - для красоты:

"Маску не ношу, потому что маска - это разносчик бацилл. Если б они были с вентиляцией... У меня где-то есть маска, но я больше надеваю для красоты, просто, чтобы где-то на заправке скрыть, что это я".

По мнению Усика, вокруг коронавируса "слишком много паники".

"Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь жизни, а не читайте новости, которые вас загружают. Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы не говорим о СПИДе, туберкулезе, авариях, почему мы не говорим, сколько людей умирает от водки? Мы говорим только о том, что от гриппа люди умирают", - сказал боксер.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик призвал ходить в храм, несмотря на коронавирус.