"Пейте воду из-под крана": Усик дал совет в борьбе с вирусом

Александр Усик считает, что паникеров нужно успокаивать, а украинцам следует сплотиться.

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, как нужно бороться с вирусами.

Об этом Усик сказал в прямом эфире в Instagram.

"Если есть такая возможность, выезжайте за город, в лес, ходите по лесу и дышите, насыщайте себя кислородом. Когда организм насыщается кислородом, то кислород уничтожает так называемые вирусы, которые мы "хапаем" где-то в общественных местах. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана, хлорка тоже это все убивает. Улыбайтесь обязательно, будьте поближе к своим родным, уходя на работу - обнимите и поцелуйте жену три раза, детей тоже по три раза, маму, брата, друга... Не стесняйтесь, объятия делают нас добрее и продлевают жизнь", - сказал Усик.

Также боксер высказал свое мнение о ситуации вокруг пандемии коронавируса:

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"Паника бежит вперед нас. Паника порождает панику. Зачастую, когда один паникует, то еще девять начинают паниковать. Так что этого паникера сразу нужно успокоить, замотать ему рот скотчем и все. Если у вас есть решение проблемы - зачем паниковать, если нет решения - ждите своего часа".

"Туалетная бумага, гречка не помогут. Мы все цивилизованны, толерантные, научились умно и красиво говорить, но только появилась проблема, мы все залетаем в магазин и "буцкаем" друг друга за рулон туалетной бумаги или пакет гречки. Вся наша цивилизованность и воспитание куда-то пропадают", - добавил боксер.

Усик также выразил мнение, что в нынешней ситуации всем нужно объединиться:

"Надо объединиться, помочь друг другу, пожертвовать своим "я", своим эго... Где наша душа добрая, украинская? Мы сами должны собраться и помочь друг другу. Не президент, не Верховная рада...".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик призвал ходить в храм, несмотря на коронавирус.