цей матеріал доступний українською

"Битва поколений": бой Кличко против Джошуа стал лучшим в боксе за последнее десятилетие

16:30, 30 декабря 2019
Бокс
159 0
Кличко уступил техническим нокаутом / фото: BoxingScene

Поединок украинского супертяжеловеса Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли" признан лучшим в боксе за последние десять лет.

Читайте такжеВ пятерке легенд: Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия

Событие на первое место поставил авторитетный портал Boxing News.

Журналисты назвали это противостояние "битвой поколений". Бой состоялся 29 апреля 2017 года и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, когда Кличко-младший дважды оказывался в нокдауне.

На кону боя стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF, а у Владимира была возможность провести реванш, но он принял решение завершить карьеру.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко предложил фанатам выбрать поединок для возвращения на ринг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Владимир Кличко#Энтони Джошуа