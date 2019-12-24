Названо имя лучшего боксера по итогам 2019 года

Авторитетный журнал The Ring подвели итоги года.

Мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) признан лучшим боксером 2019 года по версии авторитетного журнала The Ring.

Об этом сообщает официальный сайт The Ring.

В 2019 году 29-летний Альварес провел два боя - сперва объединил титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе, выиграв у Дэниела Джейкобса, после чего поднялся на две весовые категории и нокаутировал Сергея Ковалева в бою за чемпионский пояс WBO.

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Наставник Альвареса Эдди Рейносо признан лучшим тренером 2019 года.

The Ring также назвал победителей в других номинациях. Лучшим боем года стал поединок между Наоя Иноуэ и Нонито Донэйром, нокаутом года - удар Деонтеая Уайлдера в бою с Луисом Ортисом, сюрпризом года - победа Энди Руиса над Энтони Джошуа, событием года - реванш мексиканца и британца, а возвращением года - Джамил Херринг.

Отметим, что в 2017 году лучшим боксером года по версии The Ring был признан Василий Ломаченко, а в 2018 - Александр Усик.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Василий Ломаченко и Александр Усик не вошли в список претендентов на звание лучшего боксера по версии BWAA - Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе.