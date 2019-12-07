Руис - Джошуа: онлайн-трансляция боя
7 декабря в Саудовской Аравии на ринге встретятся чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) и британский экс-чемпион Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).
УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Руис - Джошуа.
Поединок начнется после 23.00.
Руис - Джошуа: где смотреть бой по ТВ
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня в Нью-Йорке и завершился сенсационной победой мексиканца техническим нокаутом в седьмом раунде. Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и отобрал у него все чемпионские пояса.
Руис - Джошуа: прогноз букмекеров
Отметим, что победитель этого боя станет потенциальным соперником украинского боксера Александра Усика.
Руис - Джошуа
Онлайн-трансляция боя
Джошуа заработает за этот поединок невероятные 85 миллионов долларов, тогда как Руис - 13 миллионов.
Все пояса, которые стоят на кону в этом бою
Бой может посетить украинский боксер Александр Усик. Он заявил, что полетит в Саудовскую Аравию, если получит визу. Там Усику предстоит встретиться со своим потенциальным соперником Дереком Чисорой.
Перед боем боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Весы под Руисом-младшим показали 128,6 кг, а под Джошуа - только 107,5 кг. Интересно, что по сравнению с первым боем Руис набрал 7 кг, а Джошуа сбросил 5 кг.
Вспомним, как прошел первый бой Джошуа и Руиса.
Дуэль взглядов Энди Руиса и Энтони Джошуа