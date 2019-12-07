В Саудовской Аравии пройдет битва супертяжей за четыре чемпионских пояса.

7 декабря в Саудовской Аравии на ринге встретятся чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) и британский экс-чемпион Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Руис - Джошуа.

Поединок начнется после 23.00.

Руис - Джошуа: где смотреть бой по ТВ

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня в Нью-Йорке и завершился сенсационной победой мексиканца техническим нокаутом в седьмом раунде. Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и отобрал у него все чемпионские пояса.

Руис - Джошуа: прогноз букмекеров

Отметим, что победитель этого боя станет потенциальным соперником украинского боксера Александра Усика.

Руис - Джошуа

Онлайн-трансляция боя

Джошуа заработает за этот поединок невероятные 85 миллионов долларов, тогда как Руис - 13 миллионов.

Все пояса, которые стоят на кону в этом бою

Бой может посетить украинский боксер Александр Усик. Он заявил, что полетит в Саудовскую Аравию, если получит визу. Там Усику предстоит встретиться со своим потенциальным соперником Дереком Чисорой.

Перед боем боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Весы под Руисом-младшим показали 128,6 кг, а под Джошуа - только 107,5 кг. Интересно, что по сравнению с первым боем Руис набрал 7 кг, а Джошуа сбросил 5 кг.

Вспомним, как прошел первый бой Джошуа и Руиса.

Дуэль взглядов Энди Руиса и Энтони Джошуа