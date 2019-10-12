Украинский боксер в Чикаго дебютирует в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) в Чикаго проведет бой против американца Чазза Уизерспуна (38-3, 29 КО). Поединок пройдет в ночь с 12 на 13 октября по Киеву.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Уизерспун.

Начало боя - ориентировочно в 05:30 утра по киевскому времени.

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Усик проведет свой первый бой в этом году и дебютирует в супертяжелом весе. Украинец должен был выйти в ринг в мае, но бой против Карлоса Такама был отменен из-за травмы. Затем соперником Усика стал Тайрон Спонг, но перед боем он попался на допинге. В итоге за четыре дня до поединка заменить Спонга согласился Чазз Уизерспун.

Усик - Уизерспун: анонс боя

38-летний Уизерспун свой предыдущий бой проводил в марте, когда выиграл у колумбийца Сантандера Сильгадо. По ходу своей карьеры американец только трижды проводил бои против известных боксеров и во всех случаях потерпел поражения.

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Усик - Уизерспун

Онлайн-трансляция боя

На церемонии взвешивания за день до боя Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг. Вес украинца - Вес украинца - 97,5 кг, вес американца - 109,8 кг.

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Промоутер Эдди Хирн в интервью IFL TV рассказал, почему для замены соперника выбор пал на Уизерспуна:

"Варианты были такие - Эрик Молина, Джоуи Давейко, Чезз Уизерспун, ещё один парень отсюда - Терелл Уинтерс, еще парень из Хорватии. Я хотел большого супертяжа, такого как Чазз. Он уже продолжительное время просил поставить его на бой. Он очень конкурентный, тяжелый, большая глыба. Он опытный, и мы решили выбрать его. Я думаю, мы нашли хорошего оппонента".

Промо-ролик к бою