Без фанатов и СМИ: состоялась закрытая процедура взвешивания Деревянченко и Головкина

Украинец оказался чуть легче своего соперника.

В Нью-Йорке состоялась процедура взвешивания с участием украинца Сергея Деревянченко и казахстанца Геннадия Головкина накануне боя за вакантные пояса чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе.

Об этом сообщил обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.

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Процедура была запланирована на 22:00 по Киеву, но состоялась раньше, а организаторы не допустили на традиционно открытое событие представителей СМИ и болельшиков.

Оба боксера успешно уложились в лимит легкого веса (72,5 кг). Деревянченко оказался немного легче своего соперника. Вес украинца - 72,1 кг, вес казахстанца - 72,2 кг.

По американскому времени бой начнется в 23:00 5 октября, но по Киеву боксеры выйдут на ринг ориентировочно в 6:00 утра 6 октября. В прямом эфире весь вечер бокса будет транслировать телеканал XSport. Начало - 6 октября в 4:00.

Поединок Деревянченко и Головкина пройдет на арене "Мэдисон-сквер-гарден" и станет главным событием вечера.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед боем.