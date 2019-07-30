Третий после Кличко: стал известен заработок Ломаченко за всю карьеру

Украинский чемпион с каждым поединком увеличивает гонорар.

Стало известно, сколько заработал чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) за свою карьеру.

Доходы звезды бокса посчитал портал Mixsport.pro.

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Свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. В Лондоне украинец встретится с британцем Люком Кэмпбеллом, а на кону будут стоять титулы WBC, WBA и WBO. За этот выход на ринг Василий получит рекордный гонорар в профессиональной карьере - четыре миллиона долларов.

Почти за шесть лет выступлений в качестве профессионального боксера украинский чемпион заработал уже 15 миллионов долларов.

Первые бои в профи приносили двукратному олимпийскому чемпиону в среднем по миллиону долларов, но после подписания контракта промоутерской компании Top Rank с платформой ESPN+ гонорар боксера вырос до 2-3 миллионов за поединок.

По заработкам за всю карьеру Ломаченко в настоящий момент занимает третье место вслед за братьями Владимиром и Виталием Кличко.

При этом стоит отметить, что Василию остается только половина гонорара после выплаты налогов и комиссий, а еще часть денег уходит отцу и тренеру Анатолию Ломаченко. Таким образом, "чистыми" чемпион заработал менее четырех миллионов.

УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко рассказал, сколько смог бы продержаться в ринге против супертяжа Фьюри.