цей матеріал доступний українською

Третий после Кличко: стал известен заработок Ломаченко за всю карьеру

11:23, 30 июля 2019
Бокс
503 0
Василий Ломаченко / REUTERS

Доходы звезды бокса посчитал портал Mixsport.pro.

Читайте такжеСамый высокооплачиваемый: стал известен доход Владимира Кличко за всю карьеру

Свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. В Лондоне украинец встретится с британцем Люком Кэмпбеллом, а на кону будут стоять титулы WBC, WBA и WBO. За этот выход на ринг Василий получит рекордный гонорар в профессиональной карьере - четыре миллиона долларов.

Почти за шесть лет выступлений в качестве профессионального боксера украинский чемпион заработал уже 15 миллионов долларов.

Первые бои в профи приносили двукратному олимпийскому чемпиону в среднем по миллиону долларов, но после подписания контракта промоутерской компании Top Rank с платформой ESPN+ гонорар боксера вырос до 2-3 миллионов за поединок.

По заработкам за всю карьеру Ломаченко в настоящий момент занимает третье место вслед за братьями Владимиром и Виталием Кличко.

При этом стоит отметить, что Василию остается только половина гонорара после выплаты налогов и комиссий, а еще часть денег уходит отцу и тренеру Анатолию Ломаченко. Таким образом, "чистыми" чемпион заработал менее четырех миллионов.

УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко рассказал, сколько смог бы продержаться в ринге против супертяжа Фьюри.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Василий Ломаченко