Беринчик победил на вечере бокса Кристобаля и стал обладателем пояса WBO International

Поединок прошел в Броварах и закончился победой украинца техническим нокаутом в седьмом раунде.

Украинец Денис Беринчик в Броварах стал интернациональным чемпионом по боксу по версии WBO, победив техническим нокаутом в седьмом раунде филиппинца Росеки Кристобаля.

Об этом сообщает Xsport.

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Начиная с первого раунда Беринчик завладел преимуществом и разбивал своего соперника. Если в начале боя украинец не пробивал более двух ударов в комбинации, то начиная с четвертой трехминутки уроженец Краснодона осыпал противника градом попаданий.

В третьем раунде Кристобаль упал после апперкота, а в седьмом раунде рефери остановил бой из-за тотального преимущества украинца.

Таким образом, Денис Беринчик впервые в карьере стал обладателем чемпионского пояса WBO International.