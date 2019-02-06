Политехник удержал победу в матче баскетбольной Суперлиги против Днепра

Игра завершилась со счетом 80:73.

Харьковский Политехник победил дома Днепр в поединке регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 80:73, сообщает официальный сайт турнира.

Убедительные победы в последних матчах Днепра лишь подтверждали накануне визита в Харьков его статус фаворита. И уже с началом матча против Политехника складывалось впечатление, что встреча будет проходить по сценарию гостей.

Более настойчивые и меткие днепряне захватили лидерство. Не прошло и трех минут, как они уже были на 7 очков впереди. Мишула с Тимофеенко успели забить из-за дуги. Однако хозяева быстро пришли в себя и наладили взаимодействие. Политехник уверенно сократил отставание, а трехочковый Козлова вывел харьковчан вперед. Хозяева больше преимущество не отдавали и выиграли стартовую четверть с разницей в 5 очков.

В дальнейшем харьковчане продолжали идти вперед. По ходу второй четверти они вырывались вперед на 12 очков. Тон задавали Кромер и Грэм, которые и стали самыми результативными в составе команды за первую половину. Соответственно 10 и 14 очков. У Днепра двузначный задел бул только в одной Тимофеенко – 11.

Соперники при этом мало забивали из-за дуги. В Политехника 3 с 12-ти за первую половину, а у Днепра – 4/13.

С началом второй половины гости попытались прибавить в скорости. И какой практической пользы это не принесло. Гости продолжали слишком много промахиваться и ошибаться в завершении атак. Харьковчане же спокойно доводили свои атаки до завершения. Кромер и сразу за ним Джаван покрашили статистику реализации дальних бросков. Общая разница выросла до 22 очков. Только после этого от гостей прошли дальние выстрелы от Мішули и Шунделя. И на заключительную 10-минутку отрыв хозяев оставался существенным – 20 очков.

Начало последней четверти заставил местных болельщиков нервничать и вспоминать предыдущий поединок Днепра против Черкасских Мавп. Гости востока отыграли 7 очков. После тайм-аута харьковчан днепряне еще на 5 очков сократили отставание. Общий рывок – 12:0. Второй тайм-аут не помог хозяевам – они заметно нервничали. За почти 7 минут в четвертой четверти хозяева лишь дважды забили со штрафного, прежде чем Кромер забил с игры трехочковый. За две минуты до конца игрового времени харьковчане все еще имели 9 очков запаса. На этот раз у игроков Днепра не хватило сил, чтобы снова повторить невероятный камбэк, как в предыдущем поединке против Черкасских Мавп. То же хозяева на нервах все же довели матч до победы.

У хозяев усилия Кромера (26 очков) и Грэма (24) стали решающими в достижении победного результата. Результативные атаки первого на последних секундах помогли харьковчанам удержать победный результат.

Политехник следующий поединок сыграет 13 февраля дома против Запорожья. Днепр также дома сыграет против Запорожья, но 15 февраля.

Суперлига Пари-Матч

06 февраля

Политехник (Харьков) – Днепр– 80:73 (20:15, 20:18, 29:16, 11:24)

Политехник: Кромер 26 очков, 8 подборов, 4 передачи; Грэм 24о, 11пд, 3пр.

Днепр: Мішула 16о, 1пд, 3пр; тимофеенко 15о, 5пд, 1пр.