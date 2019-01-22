Михайлюк набрал 5 очков, Лэнь - 2 балла в матчах регулярного чемпионата НБА

Обе команды украинских легионеров проиграли свои матчи.

Нападающий Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк и центровой Атланты Хоукс Алексей Лэнь сыграли в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги против Голден Стейт Уорриорс (111:130) и Орландо Мэджик (103:122) соответсвенно.

За 19 минут на паркете Михайлюк набрал 5 очков, сделал 3 подбора, отдал 2 результативные передачи, совершил 1 блок-шот, и заработал 2 фола, сообщает iSport.

2 из 4 бросков Михайлюка оказались успешными, в том числе 1 из 2 трехочковых, а коэффициент его полезности составил +3.

Если Михайлюк отыграл неплохо, то об Алексее такое тяжело сказать. Лэнь, проведя в матче 14 минут, набрал всего 2 очка, совершил 4 подбора, отдал 1 ассист и поставил 1 блок-шот. Украинский центровой удачно попал 1 раз и 7 бросков из игры, промазав при этом 3 трехочковых 2 штрафных.

В общей сложности его коэффициент полезности составил - 2.

НБА. Регулярный чемпионат.

21 января.

Нью-Йорк – Оклахома-Сити 109:127 (16:34, 31:33, 35:36, 27:24)

Нью-Йорк: Хардуэй (23), Мудиай (14), Вонле (10), Нокс (8), Корнет (2) – старт; Трир (16 + 8 передач), Кантер (11), Ниликина (9), Робинсон (8), Хезоня (5), Дотсон (3).

Оклахома-Сити: Джордж (31), Уэстбрук (17 + 10 подборов + 9 передач), Грант (16), Адамс (10 + 7 подборов), Фергюсон (9) – старт; Шредер (17 + 5 потерь), Надер (16),Ноэл (6 + 8 подборов), Диалло (3), Паттерсон (2), Луваву-Кабарро (0).

Кливленд – Чикаго 88:104 (18:31, 24:17, 25:28, 21:28)

Кливленд: Секстон (18), Жижич (13 + 9 подборов), Осман (8), Худ (4), Беркс (3) – старт;Кларксон (12 + 5 потерь), Пэйн (11), Фрай (9), Блоссомгейм (7), Деллаведова(3), Адель (0).

Чикаго: Лавин (25), Данн (13 + 9 передач), Маркканен (13 + 8 подборов), Хатчисон (8 + 9 подборов), Лопес (8 + 9 подборов) – старт; Портис (15), Паркер (10),Селден (5), Арчидиаконо (3), Харрисон (3), Блэйкни (1), Фелисио (0).

Вашингтон – Детройт 101:87 (29:17, 21:17, 31:30, 20:23)

Вашингтон: Ариза (20 + 12 подборов), Бил (16), Грин (11), Брайант (11 + 12 подборов),Саторански (10 + 8 передач) старт; Портер (19), Деккер (11), Маинми (2), Рэндл (1), Пэйтон (0), Макрэй (0), Браун (0).

Детройт: Гриффин (29 + 9 подборов), Буллок (12 + 7 подборов), Джексон (7), Браун (4), Пачулия (4) – старт; Гэллоуэй (8), Кальдерон (7), Томас (5), Кеннард (5), Джонсон (4), Лукас (2), Робинсон (0), Луэр (0).

Милуоки – Даллас 116:106 (35:26, 22:33, 35:25, 24:22)

Милуоки: Адетокумбо (31 + 15 подборов + 5 потерь), Бледсоу (21), Брогдон (19 + 5 перехватов), Лопес (16 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Миддлтон (13 + 8 подборов) – старт; Браун (11), Джордж Хилл (5), Снелл (0), Уилсон (0),Макер (0), Ильясова (0).

Даллас: Дончич (18 + 11 подборов + 10 передач), Брансон (16), Мэттьюз (15 + 4 блок-шота), Джордан (15 + 15 подборов), Барнс (8) – старт; Финни-Смит (13),Харрис (9), Клебер (8), Пауэлл (4).

Атланта – Орландо 103:122 (31:28, 26:32, 21:31, 25:31)

Атланта: Дедмон (24 + 9 подборов), Янг (21 + 6 передач), Коллинз (14 + 10 подборов),Бембри (11 + 7 передач), Принс (9) – старт; Лин (15), Дорси (5), Хэмилтон(2), Лень (2), Картер (0), Спеллмен (0).

Орландо: Фурнье (29 + 7 передач), Вучевич (29 + 14 подборов), Огастин (15), Айзек (8 + 9 подборов), Симмонс (7) – старт; Росс (16 + 7 передач), Мартин (8), Бамба(8), Бриско (2), Айванду (0).

Бруклин – Сакраменто 123:94 (29:23, 26:37, 38:25, 30:9)

Бруклин: Расселл (31 + 8 передач), Харрис (19 + 7 подборов), Куруц (16), Грэм (8),Аллен (8 + 12 подборов) – старт; Динуидди (11 + 6 передач), Напьер (10),Кэрролл (9), Дэвис (6 + 16 подборов), Холлис-Джефферсон (5).

Сакраменто: Коули-Стайн (12), Хилд (11 + 7 подборов), Фокс (9 + 6 передач), Шамперт (4),Бьелица (2) – старт; Богданович (22 + 11 передач + 5 потерь), Джексон (14),Бэгли (9), Джайлз (8), Феррелл (3), Мэйсон (0).

Мемфис – Новый Орлеан 85:105 (28:21, 22:33, 18:28, 17:23)

Бостон – Майами 107:99 (33:23, 17:27, 37:18, 20:31)

Филадельфия – Хьюстон 121:93 (30:26, 35:24, 29:13, 27:30)

Юта – Портленд 104:109 (28:29, 23:15, 28:39, 25:26)

Лейкерс – Голден Стэйт 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20)