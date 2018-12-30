12 очков украинца Леня помогли Атланте обыграть Кливленд в НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НБА.

Украинец Алексей Лень сыграл за "Атланту" в матче против "Кливленда". Украинец вернулся на площадку после травмы и провел на площадке 23 минуты, за которые ему удалось набрать 12 очков, сделать 4 подбора и 1 ассист, совершить 1 потерю и 3 фола.

Поединок завершился со счетом 111:108 в пользу "Атланты".

Как сообщал УНИАН, украинец Святослав Михайлюк побил рекорд сезона в Лиге развития НБА, набрав за матч 47 очков.

Атланта — Кливленд 111:108 (23:26, 34:25, 27:23, 27:34)

Атланта: Картер (21), Янг (21 + 9 передач), Коллинз (14 + 12 подборов), Лень (12), Пойтресс (11), Бембри (11)

Клипперс: Осман (22 + 8 подборов), Нэнс (18 + 15 подборов + 7 передач), Секстон (18 + 6 передач), Беркс (17 + 5 подборов + 5 передач), Кларксон (15)

Милуоки Бакс — Бруклин Нетс 129:115 (29:23, 42:29, 35:34, 23:29)

Милуоки: Адетокумбо (31 + 10 подборов + 10 передач), Миддлтон (29 + 7 передач), Лопес (24), Брогдон (18 + 6 подборов)

Бруклин: Напьер (32 + 7 передач), Фарид (21 + 10 подборов), Кэрролл (18 + 5 подборов), Харрис (15), Динуидди (10 + 5 передач)

Вашингтон Уизардс — Шарлотт Хорнетс 130:126 (27:29, 40:32, 27:31, 36:34)

Вашингтон: Ариза (24 + 7 подборов + 9 передач), Брайант (21 + 10 подборов), Саторнаски (20 + 6 передач), Бил (19 + 5 передач + 6 перехватов), Грин (13 + 7 подборов + 7 передач), Деккер (13 + 5 подборов), Рэндл (11)

Шарлотт: Уокер (47), Марвин Уильямс (17 + 7 подборов), Лэмб (13 + 5 подборов), Кидд-Гилкрист (11 + 6 подборов), Грэм (11 + 5 передач)

Нью-Орлеанс Пеликанс — Хьюстон Рокетс 104:108 (20:30, 30:23, 26:24, 28:31)

Нью-Орлеанс: Д. Рэндл (23 + 11 подборов), Дэвис (22 + 11 подборов), Мур (21 + 7 подборов), Холидэй (20 + 6 подборов + 9 передач)

Хьюстон: Харден (41 + 9 подборов + 6 передач), Гордон (21), Хаус (15), Риверс (10 + 5 подборов + 7 передач)

Мемфис Гриззлис — Бостон Селтикс 103:112 (26:29, 38:18, 23:32, 16:33)

Мемфис: Конли (26 + 5 подборов + 6 передач), Д. Брукс (19), М. Газоль (15 + 10 передач), Джексон (15), Андерсон (10 + 5 подборов)

Бостон: Ирвинг (26 + 13 передач), Моррис (22), Хорфорд (18 + 6 подборов), Хэйворд (14)

Юта Джаз — Нью-Йорк Никс 129:97 (39:17, 32:17, 26:32, 32:31)

Юта: Гобер (25 + 16 подборов), Корвер (15), Митчелл (15 + 5 подборов), Экзам (13 + 13 передач), Фэйворс (12 + 10 подборов), Сефолоша (10 + 10 подборов)

Никс: Хардэуэй (18), Корнет (14 + 6 подборов + 5 передач), Вонле (13 + 9 подборов), Мудиай (13 + 5 передач), Нокс (12 + 5 подборов), Берк (12)

Финикс Санс — Денвер Наггетс 118:122 (16:36, 33:26, 29:28, 40:32)

Финикс: Эйтон (33 + 14 подборов), Букер (27 + 8 передач), Уоррен (22 + 5 перехватов), Бриджес (17)

Денвер: Мюррей (46 + 6 подборов + 8 передач), Йокич (23 + 8 подборов + 9 передач), Бизли (15), Эрнангомес (10 + 9 подборов)

Портленд Трейл Блейзерс — Голден Стейт Уорриорз 105:115 (27:30, 23:28, 33:35, 22:22)

Портленд: Лиллард (40 + 5 передач), Нуркич (21 + 10 подборов + 7 передач), Макколлум (14 + 5 подборов)

Голден Стэйт: Томпсон (32), Карри (25 + 5 подборов + 8 передач), Дюрант (25 + 5 передач), Луни (12 + 5 подборов)

Лос-Анджелес Клипперс — Сан-Антонио Сперс 111:122 (30:32, 26:24, 19:39, 36:27)

Клипперс: Галлинари (21 + 9 подборов), Харрелл (21 + 5 подборов), Харрис (16 + 7 подборов), Лу Уильямс (16 + 7 передач), Брэдли (10 + 7 подборов).

Сан-Антонио: Олдридж (38 + 7 подборов), ДеРозан (25 + 13 подборов + 6 передач), Уайт (12 + 7 подборов), Гэй (12), Белинелли (11), Форбс (10 + 7 передач)