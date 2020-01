Возвращение короля: Макгрегор нокаутировал Серроне на первой же минуте поединка (видео)

Ирландец Конор МакГрегор вернулся в UFC, нокаутом победив Дональда Серроне.

На поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе скандальный боец завладел инициативой с первых секунд. Макгрегор провел мощный хай-кик, который дезориентировал Серроне, а затем сбил его с ног и продолжил наносить удары. Рефери решил прекратить поединок из-за слишком пассивной обороны американца.

